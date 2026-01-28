logo pulso
LOURDES INICIA SU FE

LOURDES INICIA SU FE

Cae vendedor de droga en Cerritos

Además, cuenta con orden de aprehensión por desaparición de personas

Por Redacción

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
A
Cae vendedor de droga en Cerritos

Un supuesto vendedor de droga fue capturado por agentes de la Guardia Civil Estatal quienes lo detectaron mientras realizaban un recorrido de seguridad en la zona centro del municipio de Cerritos y además cuenta con una orden de aprehensión vigente.

El individuo, identificado como Víctor "N" de 33 años, presunto integrante de un grupo de delincuentes, fue detenido luego de que también se confirmara que contaba con un mandamiento judicial activo en su contra.

El presunto fue detectado cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta en forma sospechosa, por lo que se le marcó el alto y en la inspección que se le realizó le encontraron ocho dosis de "cristal" y 12 dosis de marihuana que presuntamente traía para su venta.

Al sujeto se le identificó como integrante de un grupo delictivo que opera en la zona, además al consultar sus datos se estableció que tiene una orden de aprehensión vigente por el delito de desaparición de personas, por lo que de inmediato se procedió a su detención para ser remitido ante las autoridades respectivas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene acciones permanentes en materia de seguridad, contribuyendo al fortalecimiento de la paz social.

