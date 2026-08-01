Caen narcos que operaban en zona metropolitana

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En distintas intervenciones en la zona metropolitana, tres presuntos narcomenudistas fueron detenidos por la Guardia Civil Estatal (GCE). Esto, como resultado de los operativos de inteligencia.

En la colonia El Saucito, en la capital potosina, elementos de la GCE detuvieron a Alexis "N", de 28 años, a quien se le aseguraron decenas de dosis de "cristal" y de marihuana.

En una segunda intervención, agentes estatales detuvieron a Wagner "N", de 45 años, originario de República Dominicana, y a Gregorio "N", de 28 años, originario de San Luis Potosí, con al menos 80 bolsas con marihuana y "cristal", además de un vehículo. Los detenidos son considerados objetivos prioritarios por su probable relación con hechos de robo de vehículos.

Las tres personas detenidas, así como la droga y el vehículo asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica y darán seguimiento a las investigaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantiene acciones operativas y de inteligencia en las cuatro regiones de San Luis Potosí, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, para atender la incidencia delictiva y mantener presencia institucional en las zonas prioritarias.