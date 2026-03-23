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Caen presuntos integrantes de grupo delictivo en Ciudad Valles

Se desplazaban en un vehículo Chevrolet Camaro negro cuando los policías de la Guardia Civil Estatal les marcaron el alto

Por Redacción

Marzo 23, 2026 04:39 p.m.
A
Foto: GCE

Foto: GCE

CIUDAD VALLES.- Cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal en Ciudad Valles.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, sobre la carretera federal Valles–Tampico, se detuvo a Jorge "N", de 24 años; Gilberto "N", de 42 años; David "N", de 26 años, y Ángel "N", de 18 años.

Se desplazaban en un vehículo Chevrolet Camaro negro cuando los policías de la Guardia Civil Estatal les marcaron el alto y, al efectuarles una inspección de seguridad, les encontraron cinco bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana, 21 dosis de "cristal", cuatro dosis de cocaína y 13 dosis de "crack".

La dependencia destacó que los sujetos presuntamente operan para un grupo generador de incidencia negativa en la zona.

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Las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica.

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