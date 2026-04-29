Caen siete objetivos en distintos municipios
Conformaban células delictivas generadoras de violencia en Santa María del Río y Ébano
En acciones se seguridad, la Guardia Civil Estatal detuvo a siete presuntos objetivos generadores de incidencias delictivas en distintos municipios, además de asegurar droga, un arma de fuego y recuperó vehículos con reporte de robo.
En el municipio de Ahualulco, elementos de la GCE, en coordinación con personal de la Defensa, detuvieron a Tomás "N", de 32 años; César "N", de 45 años, y José "N", de 30 años, a quienes se les aseguraron dosis de "cristal", marihuana, artefactos conocidos como "ponchallantas" y una camioneta con placas sobrepuestas.
En otra acción, en Santa María del Río, la GCE detuvo a José "N", de 45 años, en posesión de un arma de fuego, un cargador y cartuchos útiles.
Asimismo, en el municipio de Ébano, fueron detenidos Jesús "N", de 24 años; Gustavo "N", de 34 años, y Jorge "N", de 48 años, a quienes se les aseguraron dosis de "cristal" y marihuana.
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De manera adicional, la División Caminos recuperó ocho tractocamiones con reporte de robo, fortaleciendo el combate a los delitos.
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