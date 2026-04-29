Caen siete objetivos en distintos municipios

En acciones se seguridad, la Guardia Civil Estatal detuvo a siete presuntos objetivos generadores de incidencias delictivas en distintos municipios, además de asegurar droga, un arma de fuego y recuperó vehículos con reporte de robo.

En el municipio de Ahualulco, elementos de la GCE, en coordinación con personal de la Defensa, detuvieron a Tomás "N", de 32 años; César "N", de 45 años, y José "N", de 30 años, a quienes se les aseguraron dosis de "cristal", marihuana, artefactos conocidos como "ponchallantas" y una camioneta con placas sobrepuestas.

En otra acción, en Santa María del Río, la GCE detuvo a José "N", de 45 años, en posesión de un arma de fuego, un cargador y cartuchos útiles.

Asimismo, en el municipio de Ébano, fueron detenidos Jesús "N", de 24 años; Gustavo "N", de 34 años, y Jorge "N", de 48 años, a quienes se les aseguraron dosis de "cristal" y marihuana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De manera adicional, la División Caminos recuperó ocho tractocamiones con reporte de robo, fortaleciendo el combate a los delitos.