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Seguridad

Caen siete objetivos en distintos municipios

Conformaban células delictivas generadoras de violencia en Santa María del Río y Ébano

Por Redacción

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
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Caen siete objetivos en distintos municipios

En acciones se seguridad, la Guardia Civil Estatal detuvo a siete presuntos objetivos generadores de incidencias delictivas en distintos municipios, además de asegurar droga, un arma de fuego y recuperó vehículos con reporte de robo.

En el municipio de Ahualulco, elementos de la GCE, en coordinación con personal de la Defensa, detuvieron a Tomás "N", de 32 años; César "N", de 45 años, y José "N", de 30 años, a quienes se les aseguraron dosis de "cristal", marihuana, artefactos conocidos como "ponchallantas" y una camioneta con placas sobrepuestas.

En otra acción, en Santa María del Río, la GCE detuvo a José "N", de 45 años, en posesión de un arma de fuego, un cargador y cartuchos útiles.

Asimismo, en el municipio de Ébano, fueron detenidos Jesús "N", de 24 años; Gustavo "N", de 34 años, y Jorge "N", de 48 años, a quienes se les aseguraron dosis de "cristal" y marihuana.

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De manera adicional, la División Caminos recuperó ocho tractocamiones con reporte de robo, fortaleciendo el combate a los delitos.

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