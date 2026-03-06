logo pulso
Camión arrolla a motociclista

Accidente en cruce con carretera a Zacatecas deja un lesionado leve.

Por Redacción

Marzo 06, 2026 12:36 p.m.
A
Un motociclista resultó con golpes leves luego de ser impactado por un camión materialista la tarde de este jueves en el cruce de carretera a Zacatecas y Circuito Potosí.

El reporte se registró alrededor de las 18:30 horas, cuando el motociclista circulaba sobre Circuito Potosí y al llegar al semáforo del cruce fue alcanzado por un camión materialista de color rojo, que lo impactó por alcance.

Tras el percance, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria, donde valoraron al conductor de la motocicleta; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

