Camión arrolla a un motociclista en Periférico

Por Redacción

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
Un motociclista que circulaba por el Anillo Periférico Norte, fue arrollado por un camión materialista que lo impactó por alcance, por suerte no sufrió lesiones considerables y no ameritó traslado al hospital.

El hecho tuvo lugar 06:30 de la  tarde de este viernes, inicialmente el motociclista se desplazaba por el Periférico Norte en dirección de oriente a poniente.

Cuando arribó al cruce con la carretera a Zacatecas, se detuvo momentáneamente debido a que el semáforo estaba en alto y fue entonces que lo impactó en la parte trasera un camión materialista tipo volteo, en color rojo, cuyo conductor no alcanzó a frenar a tiempo.

Por el impacto, el motociclista se proyectó al piso y se causó algunos golpes, más tarde llegaron los paramédicos quienes lo atendieron y determinaron que por suerte no tenía lesiones considerables.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo en lo particular. 

