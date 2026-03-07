Camión arrolla a un motociclista en Periférico

Un motociclista que circulaba por el Anillo Periférico Norte, fue arrollado por un camión materialista que lo impactó por alcance, por suerte no sufrió lesiones considerables y no ameritó traslado al hospital.

El hecho tuvo lugar 06:30 de la tarde de este viernes, inicialmente el motociclista se desplazaba por el Periférico Norte en dirección de oriente a poniente.

Cuando arribó al cruce con la carretera a Zacatecas, se detuvo momentáneamente debido a que el semáforo estaba en alto y fue entonces que lo impactó en la parte trasera un camión materialista tipo volteo, en color rojo, cuyo conductor no alcanzó a frenar a tiempo.

Por el impacto, el motociclista se proyectó al piso y se causó algunos golpes, más tarde llegaron los paramédicos quienes lo atendieron y determinaron que por suerte no tenía lesiones considerables.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo en lo particular.