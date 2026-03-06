logo pulso
Camión cargado con abarrotes acaba volcado

Por Redacción

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Camión cargado con abarrotes acaba volcado

EL NARANJO.- Un camión que transportaba abarrotes chocó contra un cerro y volcó sobre la carretera federal número 80.

Fuentes oficiales informaron que el chofer de la unidad no sufrió lesiones graves, a pesar de lo aparatoso del accidente.

Ocurrió la noche del miércoles, a la altura de la localidad El Platanito, perteneciente al municipio de Ciudad del Maíz, y se presume que las causas del accidente fueron el exceso de velocidad y la falta de precaución.

El camión marca International, color blanco, de caja cerrada, dio una voltereta y quedó atravesado sobre la vía de circulación. La caja se abrió y regó toda la mercancía.

Autoridades de Ciudad del Maíz atendieron el accidente, aunque también se movilizaron socorristas de El Naranjo.

La circulación permaneció cerrada por unas horas y fue antes de la medianoche cuando la vía fue despejada.

