Camión causa percance en carretera a Rioverde

Cuando circulaban por la carretera a Rioverde, dos camionetas y un camión urbano participaron en un accidente vial a la altura de la colonia Benito Juárez, donde por suerte no hubo personas lesionadas en este caso.

Fue después de las seis de la tarde de este martes, cuando el camión urbano Mercedes Benz de color amarillo, con número económico 1013, se desplazaba por la mencionada carretera en dirección del Anillo Periférico Oriente hacia el distribuidor Juárez.

Fue a la altura de la calle Constitución de 1857, en la colonia referida, en donde el conductor intentó cambiar de carril del derecho al izquierdo, para así pegarle a una camioneta Toyota Hilux color negro, a la que a su vez proyectó contra otra camioneta Ford Ranger de color rojo que también circulaba por ahí.

Por suerte no hubo personas lesionadas en este caso y elementos de Tránsito Municipal de Soledad acudieron a tomar conocimiento del hecho, en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio.

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