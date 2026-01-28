logo pulso
Camioneta tumba poste y arrolla a motociclista

Por Redacción

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
Camioneta tumba poste y arrolla a motociclista

Con lesiones considerables resultó un motociclista al ser arrollado por una camioneta en la comunidad de Los Moreno, perteneciente a Mexquitic de Carmona, la cual previamente había derribado un poste de teléfonos.

El hecho tuvo lugar la tarde de este martes cuando, inicialmente una camioneta color negro tipo pick up, de doble cabina, se desplazaba a alta velocidad por la avenida Insurgentes, en la comunidad mencionada.

Fue a la altura del número 17, correspondiente a un negocio de ferretería, en donde el conductor perdió el control del volante a la derecha y de esta forma chocó de frente contra un poste de Telmex que ahí se ubica, al cual derribó rompiéndolo desde la base.

Todavía la camioneta siguió con su trayectoria errática y chocó contra una motocicleta color negro cuyo conductor se encontraba ahí en parada momentánea.

Por el fuerte golpe el motociclista fue proyectado al piso y se causó fuertes lesiones, algunos testigos se dispusieron a ayudarlo y llamaron a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Mexquitic llegaron a atenderlo y lo trasladaron a un hospital a recibir la atención requerida ya que las lesiones que tenía eran de consideración.

Elementos de la Policía Municipal de Mexquitic tomaron conocimiento del accidente y se esperaba que el conductor de la camioneta pudiera llegar a un acuerdo reparatorio con el motociclista, ya que además de las lesiones las unidades acabaron destrozadas ante el impacto y todavía tendrá que hacerse cargo de pagar el poste derribado.

