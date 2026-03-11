Capturan a 2 individuos con camionetas robadas

Con camionetas robadas, dos presuntos ladrones de vehículos considerados ya como objetivos prioritarios, fueron capturados por elementos de la Policía de Investigación que los detectaron en la colonia Garita de Jalisco.

De acuerdo a los hechos, los agentes investigadores realizaban labores inherentes a su cargo en la mencionada colonia, en donde pudieron lograr la detención en flagrancia de Isidro "N" y Christofer "N", los cuales estaban en posesión de dos camionetas tipo Silverado, modelos 2006 y 2001, las cuales contaban con reporte de robo vigente, por lo que se procedió a su aseguramiento.

Ante ello, el personal de la PDI informó a ambos individuos los derechos que les asisten como personas detenidas, para posteriormente ser puestos a disposición de la Fiscalía potosina, junto con las unidades aseguradas, a fin de continuar con las diligencias correspondientes y definir la situación jurídica de los implicados.

Asimismo, se llevarán a cabo los trámites legales para la devolución de los vehículos a sus legítimos propietarios.

Cabe señalar que los ahora detenidos han sido identificados como objetivos prioritarios por su probable relación con otros hechos delictivos similares, por lo que las investigaciones continúan.