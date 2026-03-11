logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Fotogalería

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a 2 individuos con camionetas robadas

Por Redacción

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a 2 individuos con camionetas robadas

Con camionetas robadas, dos presuntos ladrones de vehículos considerados ya como objetivos prioritarios, fueron capturados por elementos de la Policía de Investigación que los detectaron en la colonia Garita de Jalisco.

De acuerdo a los hechos, los agentes investigadores realizaban labores inherentes a su cargo en la mencionada colonia, en donde pudieron lograr la detención en flagrancia de Isidro "N" y Christofer "N", los cuales estaban en posesión de dos camionetas tipo Silverado, modelos 2006 y 2001, las cuales contaban con reporte de robo vigente, por lo que se procedió a su aseguramiento.

Ante ello, el personal de la PDI informó a ambos individuos los derechos que les asisten como personas detenidas, para posteriormente ser puestos a disposición de la Fiscalía potosina, junto con las unidades aseguradas, a fin de continuar con las diligencias correspondientes y definir la situación jurídica de los implicados.

Asimismo, se llevarán a cabo los trámites legales para la devolución de los vehículos a sus legítimos propietarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cabe señalar que los ahora detenidos han sido identificados como objetivos prioritarios por su probable relación con otros hechos delictivos similares, por lo que las investigaciones continúan.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Denuncian abuso policial en Salinas, SLP
Denuncian abuso policial en Salinas, SLP

Denuncian abuso policial en Salinas, SLP

SLP

Redacción

Familia acusa a policías estatales de allanamiento y agresión.

Muere una motociclista embestida por camión cañero
Muere una motociclista embestida por camión cañero

Muere una motociclista embestida por camión cañero

SLP

Huasteca Hoy

Fue auxiliada por paramédicos pero murió en la clínica del IMSS de Ciudad Valles

Estrellan auto en poste y malla ciclónica en Papagayos
Estrellan auto en poste y malla ciclónica en Papagayos

Estrellan auto en poste y malla ciclónica en Papagayos

SLP

Redacción

El conductor de una Jeep perdió el control cerca de Circuito Potosí; peritos municipales tomaron conocimiento

Denuncian a elementos de GCE por golpear a dos adolescentes
Denuncian a elementos de GCE por golpear a dos adolescentes

Denuncian a elementos de GCE por golpear a dos adolescentes

SLP

Huasteca Hoy

Menores fueron hallados lesionados en el Parque Colosio; CEDH inició una queja tras el señalamiento contra policías estatales