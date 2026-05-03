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Seguridad

Capturan a 6 narcos en distintas zonas

Se les considera objetivos prioritarios dedicados a la venta de enervantes

Por Redacción

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a 6 narcos en distintas zonas

En el marco de los operativos de vigilancia y las labores de inteligencia realizados por la Guardia Civil Estatal, fueron detenidas seis personas consideradas objetivos prioritarios, presuntamente vinculadas a la distribución de estupefacientes en diversos municipios.

En coordinación con el Ejército Mexicano, en Villa de Arriaga fue detenido Julio "N", de 23 años, con dosis de "cristal", mientras que al oriente de la zona metropolitana se capturó a un individuo relacionado con robo a casa habitación, a quien se le aseguró marihuana, una réplica de arma de fuego y una motocicleta sin placa.

En Ciudad Valles, fue detenido Julio "N", de 21 años, con diversas dosis de droga; además, en un operativo conjunto con autoridades federales y la Policía de Investigación (PDI), se aseguraron estupefacientes, "ponchallantas" y equipo utilizado para su distribución.

Finalmente, en Aquismón, las autoridades detuvieron a Jaime "N", de 43 años, y a Javier "N", de 26 años, con múltiples dosis de droga, dinero en efectivo, una báscula, una selladora y una camioneta en la que se desplazaban, mientras que en Rioverde se aseguró a José "N", de 58 años de edad, con diversas sustancias ilícitas.

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Todos los detenidos y las drogas aseguradas fueron remitidos ante el Ministerio Público a fin de que se les defina su situación legal por delitos contra la salud y lo que resulte. 

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