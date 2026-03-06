Capturan a célula por extorsión en la Huasteca

Como resultado de trabajos de inteligencia y operativos estratégicos implementados en la región Huasteca, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron en flagrancia a tres personas que presuntamente extorsionaban a constructores, transportistas y trabajadores de la zona.

La primera intervención se registró sobre el eje estatal Xolol–Tamuín, en el municipio de Tancanhuitz, donde fue detenida Jael "N", de 38 años de edad, a quien se le aseguró un vehículo marca Nissan, línea Rogue, modelo 2013.

De acuerdo con información institucional y líneas de investigación en curso, la persona detenida podría estar relacionada con diversos reportes de extorsión en la región. Asimismo, se cuenta con antecedentes registrales por delitos del orden federal y del fuero común.

En un segundo evento, registrado en el municipio de Ciudad Valles, fueron detenidos Mario "N", de 39 años, y Diego "N", de 36 años de edad, quienes presuntamente habrían exigido dinero a una persona condicionando el desarrollo de su actividad laboral mediante actos de intimidación.

En el lugar se aseguraron dos vehículos: una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2023 y un vehículo Audi A3 modelo 2016, ambos sin reporte de robo.

Las tres personas detenidas manifestaron pertenecer a una agrupación social que denominan "Sindicato", mediante el cual se amparaban para realizar conductas con apariencia de delito.

De igual forma y de acuerdo con información institucional, existen denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado en las que se les señala por su probable participación en hechos que pudieran constituir los delitos de amenazas y extorsión.

Finalmente, lo detenidos fueron enviados ante las autoridades respectivas para que se les defina su situación legal por los delitos que les resulten.