Capturan a chofer de pipa por presunto "huachicol"

Seguridad

Transportaba en dos tanques más de 60 mil litros de combustible al parecer ilegal

Por Redacción

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Por presunto "huachicol", elementos de la Guardia Civil Estatal logaron la detención del chofer de una pipa en donde trasladaba más de 60 mil litros de combustible al parecer de procedencia ilegal, siendo remitido ante las autoridades federales para su investigación.

De acuerdo a los hechos, los agentes estatales realizaban recorridos de seguridad en el municipio de Villa Hidalgo y fue en la carretera a Matehuala en donde detectaron una pipa con doble tanque que era conducida en forma sospechosa, por lo que determinaron marcarle el alto al conductor.

Se trataba de una pipa con tractocamión de color blanco, que llevaba acoplados dos tanques que transportaban hidrocarburo del cual el conductor no pudo acreditar la legal procedencia, en total llevaba 66 mil litros.

Ante tal situación, el chofer de nombre Omelio de 35 años de edad, fue detenido por los agentes estatales, quienes con todo y la pipa lo remitieron ante la Fiscalía General del Estado por supuesto "huachicol" a fin de que se le defina su situación legal.

En otros operativos en distintas zonas del estado, los agentes estatales lograron recuperar cinco vehículos con reporte de robo, que fueron enviados ante la Fiscalía General del Estado para que sean devueltos a sus legítimos propietarios.

Se trata de dos automóviles tipo sedán, una camioneta de una empresa de seguridad privada y dos tráilers, que fueron localizados en distintos lugares y al consultar su status se determinó que tenían reportes de haber sido hurtados.

