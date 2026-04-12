Capturan a ex policía por homicidio de "El Tontín"

Una exagente de la Policía Municipal capitalina, fue aprehendida por la Fiscalía General del Estado como presunta participante en el homicidio del DJ Juan Manuel Quistián alias "El Tontín", ultimado en octubre del año 2021 al ser atacado a balazos en la avenida José de Gálvez y la carretera a Rioverde.

La ahora detenida fue identificada como Nohemí Carolina N., quien causó baja de la corporación municipal en marzo del 2022 por faltas injustificadas.

Por el homicidio de "El Tontín" ya hay otros dos hombres detenidos y sentenciados, ahora la Fiscalía anunció la, detención de la tercera persona.

De acuerdo con las indagatorias, se identificó a Nohemí Carolina "N", quien al momento de los hechos manejaba el automóvil en que se trasladaban los ahora sentenciados y que acribillaron a la víctima.

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Al tomar conocimiento, la FGE inició de inmediato las investigaciones, logrando con ello inicialmente la captura de José Arturo "N" y José Alberto "N", que, tras avanzar en las diversas etapas del sistema de justicia penal, recibieron una sentencia condenatoria.

Posteriormente, al continuar con las indagatorias, se identificó la probable identidad de una tercera implicada, obteniendo una orden de aprehensión.

Mediante un operativo de búsqueda y vigilancia, elementos de la Policía de Investigación lograron la detención de la imputada en la colonia Satélite de la capital potosina.

Nohemí Carolina "N" fue trasladada al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, la cual analizará su situación legal.

LA EX POLICÍA CAUSÓ BAJA POR INASISTENCIAS

Ante la detención informada por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital precisa que la persona señalada dejó de pertenecer a la Policía Municipal en marzo de 2022, luego de causar baja por faltas injustificadas, por lo que no existe relación alguna con la institución desde hace más de cuatro años.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana enfatiza que los hechos referidos se registraron en octubre de 2021, a sólo cinco días del inicio del período de gobierno en la Capital 2021-2024, momento en el cual, la persona vinculada dejó de presentarse a laborar.

Indicó la corporación que al día de hoy la Policía de la Capital opera bajo estrictos mecanismos de control, disciplina y supervisión, fortalecidos desde la transformación institucional como Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.