Capturan a hombre por "huachicoleo" y a otro por "narco"

Resultado de operativos de inteligencia y como parte de la Estrategia Integral de Seguridad, agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) en Villa de Arista, detuvieron a Pedro „N" de 36 años, a quien se le aseguraran 82 dosis de marihuana, 20 artefactos „ponchallantas „, mil pesos en efectivo y una camioneta negra, mientras que en San Antonio, en la región Huasteca, en un hecho diferente, se capturó a José „N" de 39 años, con 586 litros de combustible, del que no acreditó la posesión legal.

Los presuntos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

