Capturan a hombre por "huachicoleo" y a otro por "narco"

En operativos de inteligencia como parte de la Estrategia Integral de Seguridad

Por Redacción

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a hombre por "huachicoleo" y a otro por "narco"

Resultado de operativos de inteligencia y como parte de la Estrategia Integral de Seguridad, agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) en Villa de Arista, detuvieron a Pedro „N" de 36 años, a quien se le aseguraran 82 dosis de marihuana, 20 artefactos „ponchallantas „, mil pesos en efectivo y una camioneta negra, mientras que en San Antonio, en la región Huasteca, en un hecho diferente, se capturó a José „N" de 39 años, con 586 litros de combustible, del que no acreditó la posesión legal.

Los presuntos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Las y los agentes de la GCE continúan trabajando por el bienestar de las y los potosinos, donde la prioridad es proteger a sus habitantes, con una estrategia firme en materia de seguridad, construimos un Potosí con un cambio que se vive y se siente en las cuatro regiones.

Mujer intentó meter cristal a La Pila en su ropa interior

Fátima "N" fue sorprendida con 308 gramos de metanfetamina

Se quema tráiler en tramo Matehuala-Doctor Arroyo

Fue cerca de la comunidad San Cayetano de Vacas; cuerpos de emergencia atienden el incidente

Choque en Lomas del Tecnológico deja sólo daños

Conductores de Mazda y VW Golf llegaron a un acuerdo tras el accidente

Cae asaltante en la Industrial Aviación

Le quitó el bolso a una mujer y la obligó a pasarle las claves de sus tarjetas