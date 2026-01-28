Capturan a pareja de farderos que huían en taxi

En una rápida intervención operativa a cargo de la Guardia Civil Estatal, la tarde de este martes se llevó a cabo la detención de un hombre y una mujer señalados de haber incursionado en una tienda de Plaza El Paseo donde intentaron sustraer productos sin pagar el importe.

Tras emitirse el llamado de alerta sobre un robo en proceso, se procedió a dar aviso vía radiofrecuencia, logrando ubicar a los presuntos sobre avenida Salk, quienes viajaban a bordo del taxi con número económico 3582, por lo que se inicia una intensa persecución que culminó a la altura de la calle Wenceslao Victoria.

Los detenidos responden a los nombres de José N. Alias "El Kike" de 42 años de edad y Alma N. de 36 años de edad, por lo que de inmediato quedaron a disposición de la autoridad competente a petición de la parte afectada.

La Guardia Civil Estatal, refrenda su compromiso con la sociedad de mantener acciones tendientes a vivir en entornos más tranquilos y seguros, además de seguir haciendo un llamado a colaborar con sus autoridades mediante el uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima en caso de ser testigos o víctimas de algún hecho ilícito.

