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Capturan a tres pistoleros en distintos municipios

Por Redacción

Marzo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a tres pistoleros en distintos municipios

Como parte de acciones de seguridad, la Guardia Civil Estatal, en coordinación con autoridades federales, detuvo a tres personas por su presunta responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego, en hechos distintos registrados en los municipios de Villa de Reyes y Villa de Ramos.

En el municipio de Villa de Reyes, durante un operativo interinstitucional con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, oficiales de la División Caminos de la GCE detuvieron a Irving "N" de 36 años y Hernán "N" de 42 años, a quienes se les aseguró un arma de fuego calibre .380 con un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles, localizada al interior de una camioneta.

En otro hecho, en el municipio de Villa de Ramos, la GCE detuvo a Refugio "N" de 48 años, quien fue sorprendido en posesión de un arma de fuego corta tipo revólver y once cartuchos útiles.

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