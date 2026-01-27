Carambola en la 57 deja daños en siete vehículos
Ocurrió cerca de las 15:00 horas de este martes con dirección a Villa de Pozos
Una carambola que involucró a los conductores de siete vehículos en carriles centrales de la carretera 57, con dirección a Villa de Pozos.
Los hechos, era de las 15:00 horas de este martes, a la altura del eje 104 en la Zona Industrial.
En la zona quedaron dañados un vehículo Toyota, un Nissan Versa, un WV Jetta, una camioneta Jeep, una camioneta Toyota, una camioneta BYD y un Toyota más.
Elementos de la Guardia Nacional abanderan el accidente además de tomar conocimiento.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Foto: Teodoro Blanco/Pulso
Fotos | Carambola en Salvador Nava provoca caos vehicular
Los hechos, a la altura del puente de la calle Xicoténcatl
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Carambola en la 57 deja daños en siete vehículos
Redacción
Ocurrió cerca de las 15:00 horas de este martes con dirección a Villa de Pozos
Fallece un hombre en pasillo del Mercado Hidalgo
Redacción
Aparentemente sufrió un infarto; el reporte fue cerca de las 12:00 horas
Colaborará SSPC con FGE por golpiza afuera de antro
Rolando Morales
Tras incidente, autoridades aseguran que mantienen vigilancia en el Centro Histórico