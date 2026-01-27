logo pulso
Carambola en la 57 deja daños en siete vehículos

Ocurrió cerca de las 15:00 horas de este martes con dirección a Villa de Pozos

Por Redacción

Enero 27, 2026 04:00 p.m.
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Una carambola que involucró a los conductores de siete vehículos en carriles centrales de la carretera 57, con dirección a Villa de Pozos.

Los hechos, era de las 15:00 horas de este martes, a la altura del eje 104 en la Zona Industrial.

En la zona quedaron dañados un vehículo Toyota, un Nissan Versa, un WV Jetta, una camioneta Jeep, una camioneta Toyota, una camioneta BYD y un Toyota más.

Elementos de la Guardia Nacional abanderan el accidente además de tomar conocimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Foto: Teodoro Blanco/Pulso

