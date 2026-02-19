"Carambola" en puente de Gálvez deja daños en tres vehículos

Daños materiales se registraron este jueves en una "carambola" de tres vehículos en la cima del puente de José de Gálvez, sobre carretera la 57 con dirección a Villa de Pozos.

El reporte fue a las 15:00 horas, cuando el conductor de un Ford Mustang impactó por alcance a una camioneta Nissan Estaquitas y la proyecta hacia su derecha contra un Chevrolet.

Los vehículos quedaron finalmente muy cerca del muro de contención derecho. No hay lesionados.