"Carambola" en puente de Gálvez deja daños en tres vehículos

El reporte fue a las 15:00 horas de este jueves

Por Redacción

Febrero 19, 2026 03:56 p.m.
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Daños materiales se registraron este jueves en una "carambola" de tres vehículos en la cima del puente de José de Gálvez, sobre carretera la 57 con dirección a Villa de Pozos.

El reporte fue a las 15:00 horas, cuando el conductor de un Ford Mustang impactó por alcance a una camioneta Nissan Estaquitas y la proyecta hacia su derecha contra un Chevrolet.

Los vehículos quedaron finalmente muy cerca del muro de contención derecho. No hay lesionados.

