Chocan carro y camión urbano en la Popular

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
En la colonia Popular un camión urbano y un automóvil particular participaron en un accidente vial, en el que por suerte nadie resultó lesionado aunque el carro se llevó la peor parte respecto a los daños materiales.

El hecho tuvo lugar este sábado después de las dos dela tarde, cuando un automóvil Nissan Versa de color blanco, se desplazaba por la calle Insurgentes en dirección de oriente a poniente.

Al arribar a la calle Durango, el carro chocó de frente contra un camión urbano con número económico 5014 de la ruta 23 que en esos momentos circulaba por ahí.

Luego del impacto los dos conductores procedieron a dialogar en espera de llegar a un acuerdo en lo particular, además de que por suerte no hubo personas lesionadas.

Cabe referir que en el cruce donde se registró el percance hay semáforos que controlan el tránsito vehicular, por lo que se ignora si uno de los dos conductores se pasó el alto.

