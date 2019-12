Choque de tráilers en la Zona Industrial deja sólo daños

Un choque suscitado entre dos tráilers en la Zona Industrial, dejó como saldo sólo daños materiales, una de las unidades se le atravesó a la otra y sobrevino el aparatoso impacto.

Participaron en el percance los dos quinta rueda tipo caja cerrada, uno con tractocamión en color blanco y otro amarillo, aunque los remolques de ambos eran en color blanco.

De acuerdo a los hechos, uno de los tráilers, se desplazaba por el Eje 140 y en el parque industrial Tres Naciones al parecer el otro quiso tomar esa arteria sin ceder el paso, por lo que chocaron los dos tractocamiones impactaron entre sí y quedaron descuadrados saliéndose parcialmente de la cinta asfáltica.

El tramo del eje donde ocurrió el percance se vio parcialmente obstruido y al sitio acudieron elementos de Fuerza Metropolitana Estatal, quienes procedieron a tomar conocimiento.

No obstante, se esperaba que hubiera un acuerdo a través de las aseguradoras y el caso no pasara a mayores, aunado a que no se reportaron lesionados.