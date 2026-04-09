Clausuran pensión que guardaba pipas con "huachicol"
En grúas Tangamanga se encontraron 30 unidades cargadas con combustóleo
Una pensión en donde se resguardaban pipas con "huachicol", fue clausurada por la Coordinación Estatal de Protección Civil con el apoyo de personal de la FGR, en donde se encontraron decenas de unidades cargadas con combustibles como diésel, gasolina y otros.
La dependencia informó que, a través de una acción operativa conjunta entre autoridades federales y estatales, se procedió a clausurar la pensión que resguardaba pipas cargadas de combustible sin los permisos correspondientes, lo cual representa un serio riesgo a la población y al medio ambiente.
Se trata de los patios de encierro de Grúas Pensiones Tangamanga, ubicado en la carretera San Luis Potosí-Matehuala, kilómetro 010+100.
El operativo contó con la participación de un agente del Ministerio Público Federal, así como personal operativo de la FGR y la Coordinación Estatal de Protección Civil.
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Se ubicaron dentro de los patios de la pensión un total de 30 auto tanques en su gran mayoría con capacidad de 48 mil litros, cargados con hidrocarburos como diésel, gasolina y combustóleo.
Al respecto, el titular de la CEPC, Mauricio Ordaz Flores, dijo que la clausura es por el riesgo inminente de explosividad y por no presentar los debidos permisos como seguro de responsabilidad civil por daño ecológico e incumplimiento a la norma 02 relativa a estudio de grado de incendio.
Indicó que se actuó con base a reportes ciudadanos, motivo por el cual se estableció de inmediato una coordinación con autoridades federales.
Insistió en la parte del grave riesgo de explosión en caso de un mal manejo del citado material, por lo que a partir de ahora los responsables del negocio se comprometen a instaurar los medidas correctivas que se consideren pertinentes.
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