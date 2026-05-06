Combaten dos incendios en Santa María y Cárdenas

La Coordinación Estatal de Protección Civil, informó este martes se encuentran activos dos incendios forestales, los cuales están siendo atendidos con la expectativa de poder controlarlos el mismo día, uno se presenta en el municipio de Cárdenas, en un paraje cercano a la Presa de Nopales y el otro en Santa María del Río en el predio llamado El Molino.

La dependencia indicó que el primero de ellos ya controlado en un 90% y el segundo en un 70%, por lo que se espera que hoy mismo sean controlados en su totalidad.

Intervienen en estas labores, personal de la Comisión Nacional Forestal, Gobiernos Municipales, voluntarios y Protección Civil Estatal.

En este sentido, el responsable de la Coordinación Estatal de Protección Civil, César Manuel Rocha Moreno, reconoció que las altas temperaturas que forman parte de la segunda onda de calor del 04 al 08 de mayo, son factor para que se puedan presentar incendios forestales.

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Abundó que en lo que va del año suman 77 incendios con 23 mil hectáreas de afectaciones en la vegetación, principalmente en municipios de las zonas Altiplano y Media. Recordó que el incendio más grande atendido en este año fue en Santo Domingo, con más de 15 mil hectáreas siniestradas afectando a la flora y fauna del lugar.

Finalmente, Rocha Moreno, descartó que se hayan presentado en el Estado decesos relacionados por el llamado "golpe de calor" que azota al Estado.