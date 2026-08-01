logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Combaten un incendio en terreno de Pozos

Por Redacción

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
A
Combaten un incendio en terreno de Pozos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La tarde de este viernes, personal de Protección Civil de Villa de Pozos, combatió un aparatoso incendio registrado en un terreno de la colonia Barrio Casanova, en la cabecera municipal, en donde se consumió basura de reciclaje y maleza sin que se registraran personas lesionadas.

      El reporte sobre el hecho se realizó alrededor de las cuatro de la tarde en el sentido de que se estaba desarrollando un incendio dentro de un terreno bardeado, marcado con el número 1054 de la calle Prolongación Galeana, en el mencionado municipio.

      Brigadistas de la dependencia acudieron al sitio y se percataron que las enormes llamas estaban consumiendo cartón, tarimas y madera en general que ahí se encontraba almacenada, además de la maleza que ahí crecía.

      Las medidas del terreno son de unos 20 metros de frente por unos 70 de fondo y se ubican en un área suburbana del municipio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las llamas, que alcanzaban dimensiones considerables, fueron combatidas con agua directa a chorros y las maniobras se prolongaron durante un tiempo considerable hasta que finalmente pudieron ser apagadas por el personal de Protección Civil Municipal sin se registraran tragedias humanas.

      Finalmente sólo se realizaron labores de enfriamiento para evitar que el fuego resurgiera y los brigadistas se retiraron sin que el asunto no pasara a mayores.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Atacó a su madre y la hirió en el cuello; lo detienen
      Atacó a su madre y la hirió en el cuello; lo detienen

      Atacó a su madre y la hirió en el cuello; lo detienen

      SLP

      Huasteca Hoy

      La agresión ocurrió en 2023; enfrentará cargos por violencia familiar y lesiones

      Capturan víbora en colegio de Las Mercedes
      Capturan víbora en colegio de Las Mercedes

      Capturan víbora en colegio de Las Mercedes

      SLP

      Pulso Online

      Fue liberada en su hábitat natural tras la intervención de Protección Civil

      Fallece turista en autobús rumbo a El Naranjo
      Fallece turista en autobús rumbo a El Naranjo

      Fallece turista en autobús rumbo a El Naranjo

      SLP

      Huasteca Hoy

      El conductor se detuvo frente al Hospital General de Ciudad Valles para solicitar auxilio

      Catea FGE bodega en Matehuala; asegura 500 dosis de drogas
      Catea FGE bodega en Matehuala; asegura 500 dosis de drogas

      Catea FGE bodega en Matehuala; asegura 500 dosis de drogas

      SLP

      Redacción

      El inmueble también quedó asegurado por disposición de la autoridad judicial