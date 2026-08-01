Combaten un incendio en terreno de Pozos

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La tarde de este viernes, personal de Protección Civil de Villa de Pozos, combatió un aparatoso incendio registrado en un terreno de la colonia Barrio Casanova, en la cabecera municipal, en donde se consumió basura de reciclaje y maleza sin que se registraran personas lesionadas.

El reporte sobre el hecho se realizó alrededor de las cuatro de la tarde en el sentido de que se estaba desarrollando un incendio dentro de un terreno bardeado, marcado con el número 1054 de la calle Prolongación Galeana, en el mencionado municipio.

Brigadistas de la dependencia acudieron al sitio y se percataron que las enormes llamas estaban consumiendo cartón, tarimas y madera en general que ahí se encontraba almacenada, además de la maleza que ahí crecía.

Las medidas del terreno son de unos 20 metros de frente por unos 70 de fondo y se ubican en un área suburbana del municipio.

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Las llamas, que alcanzaban dimensiones considerables, fueron combatidas con agua directa a chorros y las maniobras se prolongaron durante un tiempo considerable hasta que finalmente pudieron ser apagadas por el personal de Protección Civil Municipal sin se registraran tragedias humanas.

Finalmente sólo se realizaron labores de enfriamiento para evitar que el fuego resurgiera y los brigadistas se retiraron sin que el asunto no pasara a mayores.