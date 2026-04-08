Con drogas, capturan a 4 personas en operativos
Policías estatales realizaron recorridos en Charcas y la capital potosina
Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Guardia Civil Estatal con dosis de droga y ahora enfrentan delitos contra la salud, una mujer al parecer vendía en el municipio de Charcas y tres sujetos fueron detectados en la colonia Morales, en esta capital.
En recorrido de seguridad en la zona centro del municipio de Charcas, fue detenida Viridiana "N", de 38 años, a quien se le aseguraron diversas dosis de sustancias con características similares a "cristal" y cocaína, así como dinero en efectivo y teléfonos celulares.
La mujer fue detectada en actitud sospechosa y al realizarle una revisión por parte de una agente femenina, le encontraron al menos 22 dosis de cristal y cocaína, así como el numerario al parecer producto de la venta de enervantes.
En otra acción, en la colonia Morales de la capital potosina, los elementos de la GCE detuvieron a Israel "N", de 45 años; Aarón "N", de 32 años, y Pedro "N", de 29 años, a quienes se les aseguraron bolsas con presunta marihuana y dosis de "cristal", por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.
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A los detenidos se les remitió ante la Fiscalía General del Estado por los delitos que se les lleguen a configurar por la posesión de la droga.
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