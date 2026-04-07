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Hallan a hombre sin vida en la colonia Matamoritos

Autoridades presumen congestión alcohólica como causa del fallecimiento

Por Redacción

Abril 07, 2026 12:42 p.m.
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Hallan a hombre sin vida en la colonia Matamoritos

Un hombre de 32 años, identificado como Óscar, fue localizado sin vida la mañana de este martes en la vía pública, en la colonia Matamoritos, al norte de la ciudad.

El hallazgo fue reportado minutos antes de las 09:00 horas sobre la calle Reynosa, en las inmediaciones del sector conocido como Las Terceras, lo que movilizó a corporaciones de seguridad.

Elementos de la Guardia Civil Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron como primeros respondientes y procedieron a acordonar la zona para preservar la escena.

Posteriormente, personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.

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De acuerdo con los primeros reportes, la causa del fallecimiento habría sido una congestión alcohólica, aunque serán las autoridades quienes confirmen oficialmente el motivo tras las investigaciones.

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