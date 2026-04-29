Con navajas, sorprenden a par de vándalos

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por portación de arma prohibida, dichas acciones ocurrieron de forma aislada en las colonias Primero de Mayo y Villas del Sol, mediante labores preventivas que se despliegan en toda la demarcación.

Agentes municipales realizaban un patrullaje sobre la calle 13 de Septiembre, en la colonia Primero de Mayo, cuando ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas, mismo al que se acercaron y después de entrevistarlo se identificó como Rafael "N" de 26 años, a quien le encontraron un objeto punzocortante similar a una navaja.

Por otro lado, en recorridos sobre la calle Antonino Nieto, en la colonia Villas del Sol, oficiales municipales tuvieron contacto con quien dijo llamarse Rubén "N" de 36 años, quien alteraba el orden, localizándole una hoja metálica con filo, con las características de una navaja.

A los dos les hicieron saber que serían detenidos por portación de arma prohibida, para después seguir el trámite correspondiente en la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición para que se les defina su situación.

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