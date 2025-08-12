Conductor corta circulación a motociclista en avenida Hernán Cortés

Unicamente daños se registraron en un percance vial en la avenida Hernán Cortés y la calle de Olivos de la colonia Jacarandas.

Los hechos, ocurrieron a las 15:30 horas de este martes, cuando el conductor de un vehículo Honda que circulaba sobre Olivos, al incorporarse a la avenida, le cortó la circulación a un joven motociclista que iba con dirección a Morales.

En el sitio se valoró al motociclista, que solo resultó con golpes leves, no ameritando traslado. Peritos de la SSPC capitalina tomaron conocimiento del suceso.