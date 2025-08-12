logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Fotogalería

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Conductor corta circulación a motociclista en avenida Hernán Cortés

Provocó un accidente a la altura de la colonia Jacarandas

Por PULSO

Agosto 12, 2025 04:47 p.m.
A
Conductor corta circulación a motociclista en avenida Hernán Cortés

Unicamente daños se registraron en un percance vial en la avenida Hernán Cortés y la calle de Olivos de la colonia Jacarandas.

Los hechos, ocurrieron a las 15:30 horas de este martes, cuando el conductor de un vehículo Honda que circulaba sobre Olivos, al incorporarse a la avenida, le cortó la circulación a un joven motociclista que iba con dirección a Morales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el sitio se valoró al motociclista, que solo resultó con golpes leves, no ameritando traslado. Peritos de la SSPC capitalina tomaron conocimiento del suceso. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Conductor corta circulación a motociclista en avenida Hernán Cortés
Conductor corta circulación a motociclista en avenida Hernán Cortés

Conductor corta circulación a motociclista en avenida Hernán Cortés

SLP

PULSO

Provocó un accidente a la altura de la colonia Jacarandas

Desgaja cerro en Rocha Cordero y causa daños en vehículo
Desgaja cerro en Rocha Cordero y causa daños en vehículo

Desgaja cerro en Rocha Cordero y causa daños en vehículo

SLP

Redacción

El incidente obligó al cierre de la circulación en cuatro puntos de acceso

Tras persecución detienen a conductor
Tras persecución detienen a conductor

Tras persecución detienen a conductor

SLP

Redacción

El presunto embistió patrullas y vehículos en Xilitla

Detienen a nueve personas por posesión de droga en Soledad
Detienen a nueve personas por posesión de droga en Soledad

Detienen a nueve personas por posesión de droga en Soledad

SLP

Redacción

Ocho hombres y una mujer fueron arrestados en distintos puntos del municipio.