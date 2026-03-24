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Seguridad

Conductor ebrio provoca muerte de motociclista en Morales

Camioneta se vuelca y aplasta a motociclista

Por Redacción

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Conductor ebrio provoca muerte de motociclista en Morales

El conductor de una camioneta que andaba bajo los efectos del alcohol ocasionó un mortal accidente al circular por la calle Oro de la colonia Morales, en donde perdió el control del volante y se volcó provocando que un motociclista se impactara contra su unidad, falleciendo éste de forma inmediata.

El percance tuvo lugar poco antes de las cuatro de la tarde de este lunes, inicialmente una camioneta Mazda CX-7 circulaba a alta velocidad por la calle Oro en la colonia referida.

Fue poco antes de llegar a la calle López Hermosa, atrás de la Minera México, en donde el chofer se descontroló y así la camioneta se volcó quedando sobre su toldo derrapando por varios metros.

En el momento de la volcadura por el lugar circulaba el joven a bordo de una motocicleta Honda de color negro con rojo, el cual no alcanzó a detenerse y así fue chocado por la camioneta que prácticamente lo aplastó quedando las dos unidades a la orilla del camino.

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Cuando los paramédicos llegaron a prestar ayuda se percataron que el motociclista había fallecido y las tanto la camioneta como la moto acabaron totalmente destrozadas.

Agentes de la Policía Vial de la capital, llegaron al sitio como primeros respondientes y se procedió a acordonar el área en espera de las demás autoridades.

El conductor de la camioneta, por su parte, se detectó que andaba bajo los efectos de las bebidas embriagantes y se procedió a su detención para practicarle el examen de influencia alcohólica y ser remitido ante el Ministerio Público para que se le defina su situación legal.

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