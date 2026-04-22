Decomisan más drogas en el Centro de Abastos

La Policía Municipal continúa con el combate al narcotráfico en la Central de Abastos, ahora decomisaron más de 400 gramos de sustancias ilícitas que abandonaron varios sujetos al huir cuando los detectaron que consumían bebidas embriagantes.

Como parte de la estrategia permanente para inhibir conductas delictivas en ese centro de abastos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital realizó el decomiso de la droga en el cruce de las calles Legumbres y Luis Medellín, uno de los puntos intervenidos prioritariamente por labores preventivas.

Durante patrullajes de vigilancia, agentes municipales adscritos a la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR) detectaron a varias personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

Al notar la presencia policial, los sujetos emprendieron la huida en distintas direcciones, abandonando una mochila en el lugar.

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Tras una inspección preventiva, los oficiales de Guardia Municipal detectaron en el interior diversas bolsas con sustancias con características similares al cristal y marihuana.

Derivado de esta intervención, se aseguraron 60 dosis de cristal con un peso aproximado de 34 gramos, así como 30 bolsas de marihuana con un peso aproximado de 322 gramos, sumando cerca de 400 gramos de droga retirados de las calles.

Los indicios fueron embalados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que es el segundo aseguramiento relevante en este sector por parte de los policías municipales, ya que hace unos días detuvieron también a un sujeto con una importante cantidad de droga.