Denuncian supuesto abuso policial en Salinas

Elementos de la Guardia Civil del Estado fueron acusados ante la Fiscalía General del Estado de allanar un domicilio en el municipio de Salinas, golpear a un hombre de 65 años de edad y a sus dos hijos, a quienes además amenazaron con asesinarlos.

"Uno de los oficiales me apuntó con el arma y me decía que me iba a matar, pero al momento de detonar el arma de fuego la levantaba hacia el aire, para después volver a apuntarme, disparando por al menos siete veces", narró en su declaración el padre de familia.

La denuncia se presentó este lunes en las oficinas centrales de la FGE, luego de que en la agencia del Ministerio Público de Salinas se negaran a iniciar las diligencias; quedó registrada en el expediente CDI/FGE/I/D01/07917/26.

Los hechos, de acuerdo con la denuncia, ocurrieron el viernes 6 de marzo en la calle Nassau 18-A de la colonia La Paz, municipio de Salinas, donde el padre de familia se encontraba como velador.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Otro de los oficiales me colocó el arma de fuego en el abdomen, diciéndome que me mataría si no dejaba que se llevaran a mi hijo, por lo que lo (sic) otros de los oficiales abordaron a mi hijo (...) a una de las patrullas y se fueron llevándose a mi hijo", agregó en su denuncia.

Sin embargo, el joven no fue presentado ante ninguna autoridad, sus captores lo llevarían a un área despobla donde fue golpeado, lo despojaron de sus pertenencias y lo dejaron abandonado en la comunidad de Jacalón, por la carretera Salinas-Reforma.

"Diciendo mi hijo que los oficiales le dijeron que si ponía la denuncia le iba a ir peor y lo iban a matar", se lee en el expediente que integra la Fiscalía General del Estado.

Por ello, el padre de familia pidió la intervención de la Fiscalía, sin que hasta el momento se haya dado a conocer ninguna acción para detener a los policías implicados, tampoco ninguna medida de protección para la familia.