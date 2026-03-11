logo pulso
Seguridad

Derriba camioneta poste en la avenida Papagayos

Por suerte no hubo personas lesionadas

Por Redacción

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Derriba camioneta poste en la avenida Papagayos

Una camioneta acabó destrozada por completo luego de chocar contra un poste de teléfonos al que derribó en la avenida Papagayos, por suerte no hubo personas lesionadas en este caso.

Fue después de las ocho de la noche de este martes, que la camioneta Jeep color rojo, circulaba a alta velocidad por la mencionada colonia.

Al aproximarse al Anillo Periférico, el conductor perdió el control del volante a la derecha para de esta forma chocar de frente contra un poste de madera de Telmex y también le pegó a la cerca de maya ciclónica de un terreno que ahí se localiza.

A causa del fuerte impacto el poste de madre fue derribado desde la base y al final quedó solamente sostenido por el cableado; la camioneta, por su parte, también acabó totalmente destrozada de la parte frontal pero afortunadamente no se reportaron lesionados en este hecho.

Elementos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente, en el que la camioneta participante fue enviada a una pensión en tanto que el conductor o propietario se hace cargo de los daños materiales causados al poste y a la malla ciclónica.

