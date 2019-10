Desaparece un joven en el río Moctezuma

TANQUIÁN.- Un joven motociclista que hasta el momento no ha sido identificado, cayó al río Moctezuma con todo y su motocicleta, y hasta el momento sólo su unidad fue recuperada.

La tarde de este domingo los policías de Tanquián recibieron el reporte de que una persona que andaba en motocicleta, había caído al río cerca de El Bazuche. Por eso se movilizaron y los vecinos del sector confirmaron el reporte, pues refirieron que un joven que guiaba una motocicleta negra, circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Independencia, y repentinamente perdió el control de su unidad y se salió del camino.

Pero como en ese lugar no hay muro de contención, cayó por un barranco hasta el río y ya no salió. Los oficiales de la Policía Municipal no contaban con el equipo necesario para rescate acuático, así que pidieron apoyo al Grupo de Rescate Acuático de la Policía Estatal.

Y fue poco antes del anochecer cuando los rescatistas lograron encontrar la motocicleta, pero, aunque continuaron con la búsqueda aún no localizan al joven, quien se presume murió ahogado.

-Cabe mencionar que los vecinos no conocen a la persona que está desaparecida, por eso hasta el momento se desconoce su identidad, aunque con las características de la moto el personal de la Fiscalía General de Justicia ya inició las investigaciones.