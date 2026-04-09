Descomunal incendio en la Zona Industrial

Pérdidas millonarias dejó un descomunal incendio en una empresa de plásticos de la Zona Industrial, en donde se tuvieron que desalojar otras fábricas aledañas ante el peligro que el siniestro representaba aunque finalmente no hubo desgracias humanas.

Diversos cuerpos de auxilio se dieron a la tarea de combatir las llamas por diversos métodos, desde chorros de agua hasta el retiro de materiales cercanos.

El hecho ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde de este jueves, en que se reportó el siniestro en la empresa Polímeros Nacionales, ubicada en el Eje 124 y la avenida Comisión Federal de Electricidad, en la Zona Industrial y que se dedica al manejo de plásticos.

En primera instancia se desalojó al personal de la fábrica, unas 200 personas entre obreros y administrativos, así como a trabajadores de dos empresas aledañas, incluyendo también la Casa de Moneda.

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De inmediato los cuerpos de ayuda se dirigieron a la fábrica a combatir el incendio, las grandes llamas y columna de humo negro eran visibles desde diversos puntos de la zona; lo que ardía eran paquetes de plásticos para reciclar que estaban en los patios de la empresa, por lo que el material altamente flamable se quemaba sin control.

Las corporaciones de seguridad y emergencia que llegaron para el combate al fuego fueron Protección Civil Estatal, Guardia Civil Municipal, Bomberos Metropolitanos, Guardia Civil Estatal, ambulancias Protección Civil tanto de Pozos como de la capital, así como brigadistas de la propia empresa afectada.

Las labores del combate al incendio duraron por varias horas hasta que finalmente cerca de las ocho de la noche la situación pudo ser controlada en un 90 por ciento y ya no presentaba mayores riesgos pero se continuaba con el combate a hasta liquidar en su totalidad el siniestro. De momento no se dieron a conocer las causas pero se realizaba el peritaje respectivo por parte de las autoridades.

Afortunadamente en este caso no hubo personas lesionadas, aunque los paramédicos estuvieron atentos para actuar ante cualquier contingencia.

Elementos policiales, tanto municipales como de la Guardia Civil Estatal, apoyaron con los cierres de la calles aledañas para permitir el libre desplazamiento de los vehículos de emergencia y así agilizar las labores del combate al fuego.