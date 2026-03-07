logo pulso
Desmantelan videocámaras y "módems", en Charcas

En total se encontraron doce aparatos distribuidos en distintas localidades

Por Redacción

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
Un equipo de "halconeo cibernético", consistente en cámaras de seguridad y módems, fue desmantelado por elementos de la Guardia Civil Estatal en el municipio de Charcas, esto al dar seguimiento a diversos reportes ciudadanos.

Los oficiales estatales desplegaron un operativo en el municipio referido, en donde donde desmantelaron una probable red de videovigilancia ilegal en diferentes puntos, al asegurar diez cámaras de videovigilancia, siete de ellas ocultas en objetos de diferente forma, así como cinco módems.

Los hechos ocurrieron en las colonias Poterillos, Chepinque y Estación, derivado de labores de inteligencia y del seguimiento a reportes ciudadanos y lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Se estima que tales cámaras eran manejadas por integrantes de grupos delictivos para labores de "halconeo", desde donde se vigilaba los movimientos de los cuerpos de seguridad en la zona. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


