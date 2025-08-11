Detecta PDI cinco autos robados en la Fenapo

En el primer fin de semana de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), la ejecución del operativo policial para la detección de vehículos con reporte de robo, logró identificar cinco unidades vehiculares con ese estatus.

Al respecto, María Manuela García Cázares, titular la Fiscalía General del Estado (FGE), precisó que los cinco vehículos identificados no fueron sustraidos a propietarios de San Luis Potosí, sino de otros estados del país.

"La policía (de Investigación) identificó varios vehículos con reporte de robo el fin de semana; un total de 5, y estamos trabajando en la identificación. No son de aquí de la capital, eran de Morelos y de por ahí otro estado", añadió.

Explicó que, en la zona de estacionamiento la Policía de Investigación (PDI) -dependiente de la FGE- instaló un módulo, a fin de revisar si los vehículos cuentan con denuncia de atraco.

En entrevista, García Cázares complementó que también se inició una carpeta de investigación por el robo de un celular a un asistente a la feria.