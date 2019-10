Detectan 200 basureros clandestinos en la capital

El Ayuntamiento capitalino a través de la Dirección de Ecología y Aseo Público Municipal ha detectado 200 montoneras de basura en distintas colonias, sin embargo, cuando se le hace el señalamiento a los vecinos que retiren su basura han incurrido en agredir a los inspectores.

El titular de la Dirección de Ecología, Israel Esparza Rodríguez, precisó que la basura que se acumulan en estas zonas son sillones, colchones, escusados, electrodomésticos y otros artículos que no se puede llevar el servicio de recolección de basura municipal.

Mencionó que los vecinos que incurren en tener montoneras de basura son en la colonia Simón Díaz, Prados y el Deportivo Ferrocarrilero, lo cual son un foco de infección y generador de plagas nocivas.

Específicamente en el deportivo Ferrocarrilero sobre la avenida México existe un conflicto vecinal muy fuerte por este problema, ya se realizaron pláticas con ellos para evitar esta situación y no han aceptan el dejar de acumular la basura en esta zona.

"Hemos platicado con los vecinos, te soy franco, son un poquito agresivos y otros si agarran la onda agarran sus bolsas y se las llevan, pero si están muy negados a cambiar este mal hábito que afecta a todos los potosinos".

Pidió a la población a no sacar su basura cuando el servicio no pasa en la zona, ya que dejarla a fuera por varios días es regada por los pepenadores y perros, además de que basura electrónica, colchones, bases de cama y otros no se los lleva el camión de la basura municipal.