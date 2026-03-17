Detienen a 38 personas en 24 horas en SLP

En las últimas 24 horas, la Guardia Civil Estatal reportó la detención de 38 personas por su probable participación en distintos hechos delictivos en San Luis Potosí.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, estas acciones forman parte de los operativos permanentes implementados para reforzar la seguridad y mantener el orden en la entidad.

La corporación señaló que los resultados corresponden al trabajo diario de vigilancia y atención de reportes ciudadanos, aunque no se detallaron los delitos específicos ni las zonas donde se realizaron las detenciones.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para colaborar con las corporaciones de seguridad mediante denuncias al número de emergencias 911 o de forma anónima al 089.

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