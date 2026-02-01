Detienen a conductores con vehículos hurtados

Las labores de videovigilancia que se mantienen desde el C5i2 y la coordinación con agentes de la Guardia Civil Estatal, permitieron que tres conductores fueran detenidos por tripular unidades con reporte de robo vigente.

Guadalupe N. de 57 años de edad, quedó detenido en la colonia Jardines del Valle, en Soledad de Graciano Sánchez, luego de que circulaba a bordo de una camioneta Chevrolet S10, en color rojo, modelo 94 que había sido robada sin violencia el pasado doce de septiembre en el municipio Santa María del Río.

Por otro lado, en el fraccionamiento Bugambilias, en Soledad de Graciano Sánchez, se aseguró a la tripulante de una camioneta marca Honda CRV en color gris, modelo 2020, que al ser consultada arrojó reporte de robo con violencia del 14 de septiembre del 2022 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Por lo anterior, la conductora de nombre Adriana N. de 24 años de edad, quedó detenida y a disposición de la Fiscalía General del Estado para lo que determine.

Finalmente, quedó bajo arresto José N. de 55 años de edad, luego que manejaba una camioneta Chevrolet en color blanco, modelo 2022 robada con violencia el nueve de septiembre en Ocotlán, Jalisco.

Tanto los detenidos como las unidades quedaron a disposición del Ministerio Público en donde se les habrá de definir su situación legal.