Detienen a cuatro vendedores de drogas
En las últimas horas, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron la detención de cuatro presuntos vendedores de estupefacientes en diferentes operativos, decomisándoles diversas dosis de droga.
El primer hecho tuvo lugar en el municipio de Axtla de Terrazas, en la Huasteca potosina, donde José "N", de 23 años, y Tomás "N", de 28 años, fueron asegurados con 48 dosis de metanfetamina que traían para su presunta venta.
En el municipio de Guadalcázar, Jesús "N", de 28 años, fue detenido en posesión de 12 bolsas de una hierba verde y seca con características de marihuana, así como 20 artefactos conocidos como "ponchallantas", mientras que, en Venado, la GCE detuvo a Javier "N", de 63 años, con 15 dosis de marihuana.
A los detenidos se les remitió ante la autoridad correspondiente para que les sea definida su situación legal por los delitos que les resulten, turnándose también los objetos constitutivos de delito.
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José N y Tomás N fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado