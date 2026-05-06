Detienen a dos sujetos con droga en operativos

Dos sujetos que en distintos casos manejaban sus camionetas, fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil Estatal al encontrarles diversas dosis de droga, incluso uno de ellos andaba armado con un fusil.

En el municipio de Villa de Ramos, la GCE detuvo a Enrique "N", de 26 años, por su probable responsabilidad en los delitos de posesión de droga y portación de arma de fuego, tras asegurarle diversas dosis de marihuana, un arma de fuego, cartuchos útiles y una camioneta en que se transportaba.

En otro hecho, registrado en la zona metropolitana, la corporación detuvo a Efrén "N", de 43 años, a quien se le aseguraron dosis de la droga sintética conocida como "cristal", así como una camioneta color rojo.

Las personas detenidas, así como lo asegurado, fueron puestas a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica.

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Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene un trabajo permanente para salvaguardar la seguridad en las cuatro regiones del Estado.