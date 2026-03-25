Detienen a jefe policial y exfuncionario con droga en Matehuala

El director de la Policía Municipal de Matehuala, así como un exfuncionario del mismo municipio, fueron detenidos por la Guardia Civil Estatal en posesión de droga, pero también se les investiga como presuntos autores intelectuales del secuestro de los siete electricistas cardenenses que aparecieron el lunes en el Libramiento de Matehuala.

Los detenidos fueron identificados como Jorge N. de 42 años de edad, jefe de la Policía Municipal, quien andaba a bordo de una patrulla, así como Pablo Ernesto N. de 40 años, apodado "El Lic" o "El Marrano", a quien se le identifica como exfuncionario del Ayuntamiento ya que en administraciones pasadas se desempeñó en el departamento de Comercio.

De acuerdo a investigaciones iniciales, el secuestro de los electricistas sería para obligar al contratista a pagar un 30 por cierto de "moche" para dejarlo ejecutar obras con trabajadores foráneos.

Según información de la Guardia Civil Estatal, derivado de una denuncia anónima, los elementos estatales y federales detuvieron a Jorge "N", de 42 años, quien se identificó como director de la Policía Municipal de Matehuala y se le aseguraron 52 bolsas de marihuana con un peso aproximado de 334 gramos y tres bolsas de "cristal" con un peso de 30 gramos. Lo detuvieron cuando andaba a bordo de una patrulla, que también le fue asegurada.

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Al otro detenido, Pablo Ernesto "N", le aseguraron 29 dosis de marihuana con un peso aproximado de 180 gramos, así como una camioneta marca Chevrolet, tipo pickup, modelo 2025 en la que andaba al momento de su captura.

Las dos detenciones se dieron en el marco de los operativos de las Bases de Operaciones Mixtas Interinstitucionales, donde participan la Guardia Civil Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

En forma extraoficial, trascendió que hubo al menos cinco detenidos más como participantes en el secuestro de los trabajadores, ocurrido el pasado sábado y que aparecieron el lunes en una caseta del Libramiento de Matehuala.

No obstante, se identifica al jefe policiaco y al exfuncionario como autores intelectuales presuntamente para extorsionar a la empresa contratista.

Por ahora los mencionados se encuentran ya a disposición del Ministerio Público a fin de que se les defina su situación legal por la posesión de droga y demás delitos que les resulten, como podrían ser secuestro, extorsión y asociación delictuosa.