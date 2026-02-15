Detienen a tres individuos con vehículos hurtados

Trabajos preventivos de la Guardia Civil Estatal enfocados en evitar el robo de vehículos en la entidad, derivó en la detención de tres sujetos por probable tripulación de vehículos con reporte de robo, además, se localizaron tres unidades más, en diferentes operativos.

En el retén ubicado en la carretera a Zacatecas, a la altura de la colonia Los Salazares, resultó detenido Luis "N" de 42 años, luego de asegurarle un vehículo Jetta, modelo 2007, color blanco, con placas de Michoacán, que tenía reporte de robo en la colonia Saucito.

Durante el operativo "Cazador", al oriente de la zona metropolitana, oficiales de la GCE detuvieron a Luis "N" de 24 años, tras no poder comprobar ser dueño de una motocicleta color azul, sin placa, misma que resultó con reporte de robo en la colonia Joyas del Aguaje.

Mientras que, en el municipio de Moctezuma, Adolfo "N" de 26 años, resultó detenido, luego de asegurarle una motocicleta marca Yamaha, que resultó con reporte de robo.

Por su parte, dentro de los operativos preventivos, en el municipio de Villa de Reyes, se aseguró una motocicleta marca Itálika modelo 2024, color rojo, que tenía reporte de robo en la Zona Industrial.

En la capital potosina, una motocicleta marca Bajaj, modelo 2026, fue localizada, tras ser reportada como hurtada, en el municipio de Villa de Pozos.

Por último, la División Caminos de la GCE, aseguró un semirremolque modelo 2012, que había sido robado del municipio de Guadalcázar. La unidad se detectó en el Punto de Atención Ciudadana, de la colonia Los Salazares.