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Dos personas prensadas en choque en la 57

Accidente frente a "Las Mariposas" deja también a un lesionado proyectado; responsable habría huido

Por Redacción

Marzo 17, 2026 06:18 a.m.
A
Dos personas prensadas en choque en la 57

Un fuerte accidente vehicular se registró sobre la Carretera 57, frente a la gasolinera conocida como "Las Mariposas", dejando como saldo preliminar a dos personas prensadas y una más que salió proyectada tras el impacto.

El percance generó la movilización de cuerpos de emergencia, quienes acudieron al sitio para realizar labores de rescate y brindar atención a los lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable del accidente abandonó el lugar y se habría internado en una pensión cercana, lo que provocó un operativo por parte de las autoridades.

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