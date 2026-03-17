Dos personas prensadas en choque en la 57

Un fuerte accidente vehicular se registró sobre la Carretera 57, frente a la gasolinera conocida como "Las Mariposas", dejando como saldo preliminar a dos personas prensadas y una más que salió proyectada tras el impacto.

El percance generó la movilización de cuerpos de emergencia, quienes acudieron al sitio para realizar labores de rescate y brindar atención a los lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable del accidente abandonó el lugar y se habría internado en una pensión cercana, lo que provocó un operativo por parte de las autoridades.