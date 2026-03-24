Ebrio "echaba bala" y acaba tras las rejas
Gracias a una acción operativa en el cuadrante norte, agentes municipales llevaron a cabo la detención de un hombre por el presunto delito de portación de arma de fuego, la acción se logró en recorridos de seguridad cuando los agentes municipales detectaron disparos y ubicaron al presunto responsable ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública.
De acuerdo al reporte de los hechos, los oficiales patrullaban sobre la colonia Rosedal, cuando escucharon detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones, iniciando recorridos preventivos en la zona, siendo en la calle Valle Seco de la colonia Rosedal donde ubicaron a un hombre que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que se procedió a su revisión.
Inmediatamente le indicaron la falta administrativa cometida, además de realizarle una inspección preventiva, donde se le encontró al interior de una mochila que traía colgada al pecho, un arma de fuego calibre 9mm.
En ese momento, el individuo opuso resistencia, agrediendo físicamente a los oficiales y lanzando amenazas de muerte, situación que se agravó cuando un grupo de personas en el lugar intentó impedir la detención, agrediendo también al personal policial.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ante estos hechos, los oficiales lograron asegurar al individuo, quien se identificó como José Uriel "N" quien fue trasladado al área correspondiente para su certificación médica, donde resultó en estado de ebriedad. Finalmente fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República donde se determinará su situación legal.
no te pierdas estas noticias
Caen presuntos integrantes de grupo delictivo en Ciudad Valles
Redacción
Se desplazaban en un vehículo Chevrolet Camaro negro cuando los policías de la Guardia Civil Estatal les marcaron el alto
Párroco tendría responsabilidad por explosión en templo: Benavente
Martín Rodríguez
El accidente en Mexquitic dejó dos muertos por uso inadecuado de pirotecnia
Activan operativo en SLP y NL por siete hombres desaparecidos
Rubén Pacheco
La búsqueda se ha extendido hasta Doctor Arroyo, informó Torres Sánchez