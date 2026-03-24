Ebrio "echaba bala" y acaba tras las rejas

Gracias a una acción operativa en el cuadrante norte, agentes municipales llevaron a cabo la detención de un hombre por el presunto delito de portación de arma de fuego, la acción se logró en recorridos de seguridad cuando los agentes municipales detectaron disparos y ubicaron al presunto responsable ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública.

De acuerdo al reporte de los hechos, los oficiales patrullaban sobre la colonia Rosedal, cuando escucharon detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones, iniciando recorridos preventivos en la zona, siendo en la calle Valle Seco de la colonia Rosedal donde ubicaron a un hombre que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que se procedió a su revisión.

Inmediatamente le indicaron la falta administrativa cometida, además de realizarle una inspección preventiva, donde se le encontró al interior de una mochila que traía colgada al pecho, un arma de fuego calibre 9mm.

En ese momento, el individuo opuso resistencia, agrediendo físicamente a los oficiales y lanzando amenazas de muerte, situación que se agravó cuando un grupo de personas en el lugar intentó impedir la detención, agrediendo también al personal policial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante estos hechos, los oficiales lograron asegurar al individuo, quien se identificó como José Uriel "N" quien fue trasladado al área correspondiente para su certificación médica, donde resultó en estado de ebriedad. Finalmente fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República donde se determinará su situación legal.