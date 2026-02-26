En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Con 178 casos documentados por este medio, durante el año 2025 descendió drásticamente el número de homicidios registrados en todo el estado de San Luis Potosí, respecto al año 2024, ya que se evidenciaron 306 y en base a esto, se observa una reducción de 128 asesinatos, es decir, un 42 por ciento.

En su mayoría las muertes fueron provocadas por arma de fuego o con el sello típico de la intervención de integrantes de bandas delictivas, aunque en muchos más las condiciones se dieron en reyertas entre particulares.

Por su número de habitantes, la zona metropolitana concentra la tasa más alta seguida de municipios del interior del estado como Matehuala o Ciudad Valles, además de otros con menor población donde hubo casos relevantes.

Del total de asesinatos, 158 correspondieron a hombres y 20 a mujeres, de éstos la Fiscalía General del Estado, por protocolo inicia las investigaciones como feminicidios y en el transcurso de las mismas se determina si se configura este delito o de lo contrario se indaga como homicidio.

Seis meses del año arrojaron cada uno tres asesinatos de mujeres, mientras que dos solamente uno y cuatro cerraron sin ningún caso, esto según lo documentado por este medio informativo.

Las cifras presentadas en este ejercicio pueden diferir con las oficiales, ya que hay casos de fallecimientos en hospitales por hechos de violencia que generalmente no son documentados debido a que la autoridad no los informa públicamente, aunque sí pasan a formar parte de sus estadísticas.

En base a lo anterior, es posible que estos números estén levemente por debajo de los oficiales, pero el margen de error se considera que es mínimo y da un panorama general de los homicidios en la entidad.

A continuación, se muestra un recuento mensual de homicidios correspondiente al año 2025, aunque por razones de espacio se seleccionaron los más relevantes registrados en cada mes, aunque se menciona el total de casos en ese periodo:

ENERO (TOTAL 28)

DÍA 2. GUADALCÁZAR.- Dos hombres fueron asesinados durante un pleito a balazos durante una boda que se llevaba a cabo en la comunidad de Las Negritas; fueron identificados como Rosalío N. de unos 40 años y Alfredo de unos treinta años, los responsables pudieron huir.

DÍA 4. RIOVERDE.- En un domicilio de la calle Valencia de la colonia La Victoria dos hombres fueron ejecutados a tiros por delincuentes, quienes irrumpieron y luego de acribillarlos se dieron a la fuga; los ahora occisos fueron identificados como Alberto N. de 57 años y Kevin de 20 años.

DÍA 5. MATEHUALA.- En aparente asalto, el conductor de un camión de carga fue asesinado al parecer con arma blanca dentro de su vehículo en el kilómetro 178 de la carretera ´57, a la entrada de la comunidad Santa Lucía.

DÍA 5. VILLA HIDALGO.- El cuerpo descuartizado de un hombre fue dejado dentro de una hielera en la entrada a la cabecera municipal, algunos transeúntes lo descubrieron y dieron aviso a las autoridades.

DÍA 6.- La conductora de Indriver, Daniel Martell Orozco, desapareció este día y posteriormente fue encontrada sin viad en una fosa clandestina en Villa de Zaragoza; días después fueron detenidas siete personas por este caso, entre ellas una ex-candidata a la Alcaldía de este municipio.

FEBRERO (TOTAL 18)

DÍA 11. VILLA DE ARRIAGA.- Un civil muerto y un policía estatal herido, es el saldo de un enfrentamiento a balazos registrado por madrugada en la comunidad de San Francisco.

DÍA 12. CIUDAD VALLES.- Una mujer de 39 años de edad, identificada como Mayté Maritza, fue asesinada a puñaladas en su recamara en el fraccionamiento Villa Real de Santiago.

DÍA 13.- Un hombre muerto y una mujer herida, es el saldo de un pleito a balazos registrado en la Avenida del Valle y la Calle del Agua en la colonia Pavón, en Soledad.

DÍA 13.- Delincuentes armados asesinaron a balazos a un vendedor de discos piratas en la colonia San Ángel, ingresaron a su local atrás de la iglesia del Saucito en donde luego de que rafaguearlo se dieron a la fuga.

DÍA 21. RIOVERDE.- Sujetos armados ingresaron a una vivienda en el Barrio de la Cofradía, en donde a balazos asesinaron al comerciante de nombre Mario de 42 años de edad mientras que su sobrino de 24 años resultó herido.

DÍA 21.-Una pareja joven fue ejecutada dentro de su propio domicilio de la calle San Agustín del fraccionamiento San Isidro, en Soledad, maleantes entraron y les dispararon para luego fugarse; otro hombre más resultó lesionado.

DÍA 28. -Francisco Javier N., conocido por su afición a la cumbia, fue ejecutado a balazos cuando a bordo de su motocicleta se desplazaba por el Eje Vial, casi por llegar a la Avenida de la Paz, donde lo acribillaron dos sujetos que también viajaban en moto.

MARZO (TOTAL 17)

DÍA 1.- Un hombre fue ejecutado mientras que otro resultó herido durante un ataque armado perpetrado por delincuentes en motocicleta, en hechos ocurridos en la calle Pedro de Gante, en Soledad.

DÍA 8. AHUALULCO.- Una mujer asesinada balazos y dos lesionados más, es el saldo de un ataque armado ocurrido en la comunidad de La Encarnación, donde las víctimas fueron acribilladas al parecer por viejas rencillas por otros individuos que lograron fugarse.

DÍA 14.- Dos hombres y una mujer fueron ejecutados a balazos y sus cuerpos fueron encontrados en una zona despoblada de la comunidad de Jassos, perteneciente a Villa de Pozos.

DÍA 24.- Un sujeto conocido con el alias de "El Bigotes", fue ejecutado a tiros en la colonia Santa Fe, en donde sujetos armados lo acribillaron para luego darse a la fuga; el individuo fue trasladado de emergencia a la Cruz Roja en donde finalmente murió.

DÍA 28. AQUISMÓN.- Durante una balacera en las cercanías del ejido Tanchachín, ante el hallazgo de un "narco campamento", cuatro delincuentes fueron abatidos por elementos de la Guardia Civil Estatal que también aseguraron armamento de grueso calibre, entre los que destacan fusiles antiaéreos conocidos como Barret.

ABRIL (TOTAL 9)

DÍA 1. TAMASOPO. -Lisandro Díaz de 25 años de edad, que estaba a cargo de un rancho ubicado en el ejido 20 de Noviembre, fue ultimado a balazos,

DÍA 15.- El cuerpo sin vida de un hombre que fue ejecutado, fue localizado envuelto en bolsas de basura en un despoblado cercano a la planta tratadora de aguas negras del Tanque Tenorio, ubicado el municipio de Villa de Pozos.

DÍA 22.- Dos hombres fueron encontrados asesinados en un terreno baldío de la colonia Arbolitos, a orilla del bulevar Rocha Cordero, presentaban huellas de violencia.

DÍA 27. BOCAS.- Un adulto y un adolescente fueron asesinados a balazos cuando participaban en una cabalgata en la comunidad de Las Escobas, testigos señalan como presunto responsable a un sujeto que recién había llegado de Estados Unidos y que para allá huyó tras el hecho.

DÍA 28.- Un cadenero de un antro de la Plaza Chapultepec fue ejecutado a tiros la madrugada de este domingo, cuatro individuos que andaban en una camioneta le dispararon para enseguida darse a la fuga; una mujer también resultó lesionada.

DÍA 30. -Uno de dos presuntos asaltantes que atracaron una paletería de la colonia Satélite, fue abatido por elementos de la Policía de Investigación que acudieron a prestar auxilio mientras que el otro pudo ser capturado.

MAYO (TOTAL 8)

DÍA 10.- En el interior de una empresa de mármol en el bulevar Rocha Cordero, una mujer fue asesinada por delincuentes, quienes le habrían quitado el dinero de la nómina y se dieron a la fuga.

DÍA 12.- Un hombre y una mujer fueron ejecutados a balazos durante un ataque armado en la colonia Los Vergeles, esto en las calles Camino Antiguo a San Juanico y Vergel Santa María.

DÍA 20. -El cuerpo de una mujer sin vida que estaba envuelto en bolsas para basura, fue encontrado en un despoblado de la comunidad de Cerrito de Maravillas, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona.

DÍA 30.- Una riña entre dos hombres registrada en la calle Homero del rancho El Aguaje, dejó a uno de los peleadores muerto por herida de arma blanca.