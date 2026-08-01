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En cateo, aseguran cientos de dosis de estupefacientes

Por Redacción

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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En cateo, aseguran cientos de dosis de estupefacientes
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      Agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Guardia Civil Estatal, catearon un inmueble ubicado en la colonia Las Fuentes, en el municipio de Matehuala, como parte de una investigación por probables delitos contra la salud.

      Durante la diligencia fueron asegurados más de 500 envoltorios con sustancias que, en apariencia, corresponden a distintos tipos de droga, así como información documental que permitirá fortalecer y avanzar en la investigación. El inmueble también quedó asegurado por disposición de la autoridad judicial.

      Todos los indicios fueron embalados bajo cadena de custodia y trasladados a la bodega de evidencias de la Delegación Segunda de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

      La FGE investiga cada uno de los hechos de los que tiene conocimiento mediante la integración de las carpetas de investigación. Para ello, los agentes del Ministerio Público reúnen y analizan los datos de prueba aportados por la PDI y los Peritos de la Vicefiscalía Científica, con el propósito de fortalecer las indagatorias.

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