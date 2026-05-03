En cateo, recuperan mesas robadas

RIOVERDE.- En atención a las denuncias presentadas por la ciudadanía, la Fiscalía General del Estado, cumplimentó una orden de cateo, con la que aseguró 143 mesas plegables reportadas como robadas en Rioverde.

Las acciones en este caso se iniciaron tras la querella presentada por la persona afectada, quien reportó la sustracción de dichas plataformas de madera.

Al integrar la carpeta de investigación y localizar la posible ubicación de lo sustraído, se solicitó ante la autoridad una orden de cateo, la cual fue autorizada por un Juez de Control.

Elementos de la Policía de Investigación ejecutaron el mandamiento en un local comercial ubicado en la Zona Centro del municipio referido, donde informaron al encargado sobre el cumplimiento de la orden.

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Durante la intervención, se aseguraron 143 tablones rectangulares con cubierta en color natural, los cuales fueron trasladados y quedaron bajo resguardo del Agente del Ministerio Público para la respectiva devolución y las acciones legales correspondientes.