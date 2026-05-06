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En el mes de abril, hallan a 62 personas desaparecidas

Sus familiares las reportaron como no localizadas y pidieron ayuda a autoridades

Por Redacción

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
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En el mes de abril, hallan a 62 personas desaparecidas

Durante el mes de abril, la Fiscalía General del Estado, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, obtuvo resultados en materia de búsqueda y localización de personas en la entidad.

Como parte de estos trabajos, se logró la localización de 62 personas, de las cuales 27 corresponden al sexo femenino y 35 al masculino. Entre estos casos destaca la localización de un niño de 3 años de edad, así como la desactivación de una Alerta Ámber.

Del total de personas localizadas, 25 son hombres, 11 mujeres, 20 adolescentes y 6 infantes, quienes fueron ubicados en distintos puntos del territorio potosino.

Posterior a su localización, todas y todos recibieron acompañamiento integral por parte de personal especializado, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos y su bienestar.

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Las personas localizadas fueron reintegradas con sus familias, reportándose en buen estado de salud tanto físico como emocional.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de continuar trabajando de manera permanente en la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, y se mantiene atenta para recibir denuncias por la no localización de algún familiar.

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