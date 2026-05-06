En el mes de abril, hallan a 62 personas desaparecidas
Sus familiares las reportaron como no localizadas y pidieron ayuda a autoridades
Durante el mes de abril, la Fiscalía General del Estado, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, obtuvo resultados en materia de búsqueda y localización de personas en la entidad.
Como parte de estos trabajos, se logró la localización de 62 personas, de las cuales 27 corresponden al sexo femenino y 35 al masculino. Entre estos casos destaca la localización de un niño de 3 años de edad, así como la desactivación de una Alerta Ámber.
Del total de personas localizadas, 25 son hombres, 11 mujeres, 20 adolescentes y 6 infantes, quienes fueron ubicados en distintos puntos del territorio potosino.
Posterior a su localización, todas y todos recibieron acompañamiento integral por parte de personal especializado, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos y su bienestar.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las personas localizadas fueron reintegradas con sus familias, reportándose en buen estado de salud tanto físico como emocional.
La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de continuar trabajando de manera permanente en la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, y se mantiene atenta para recibir denuncias por la no localización de algún familiar.
no te pierdas estas noticias
Solo daños materiales tras choque en la carretera a Rioverde
Pulso Online
Un camión revolvedora impactó un Tsuru blanco y lo arrastró varios metros, solo hubo daños materiales.
Muere profesor a bordo de su camioneta en Aquismón
Huasteca Hoy
Autoridades locales acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía
Choque entre ciclista y motociclista deja a dos lesionados
Huasteca Hoy
El adulto mayor sufrió un golpe severo en el cráneo y fue trasladado al hospital local