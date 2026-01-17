En flagrancia, atrapan a cuatro presuntos farderos

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos mujeres y dos hombres por presunto robo a comercio, dichas acciones se realizaron en distintos comercios, en especial de tiendas de la cadena Bodega Aurrerá en el municipio.

Agentes femeninas se presentaron en la Bodega Aurrerá de carretera a Rioverde, en la colonia Jardines del Valle, donde personal indicó que una mujer intentó sustraer mercancía; al acercarse y entrevistarla se identificó como Irma "N" de 54 años, encontrándole artículos para el hogar y comestibles, por lo que la parte afectada manifestó su deseo de proceder legalmente en su contra.

Herlinda "N" de 56 años, fue detectada en la Aurrerá de la calle Negrete, en la Cabecera Municipal, siendo reportada por trabajadores al pretender sacar producto de belleza sin pagar, el cual le fue localizado, y al mismo tiempo pidieron proceder legalmente en su contra.

Más tarde, también en la Bodega Aurrerá de la avenida Acceso Norte, en la colonia España, policías soledenses tuvieron contacto con Pedro "N" de 40 años, señalado directamente por trabajadores del establecimiento cuando intentó llevarse alimento para perro y una cortina de baño, los cuales le fueron encontrados.

Finalmente, en la Avenida San Lorenzo, en la calle San José, oficiales municipales atendieron a trabajadores de un OXXO quienes indicaron que sobre la misma vialidad se encontraba un sujeto que los amenazó y se llevó dinero de la caja registradora, mismo al que se le dio alcance y después de dialogar con él se presentó como Ariel "N" de 30 años.

A todos se les hizo saber que serían detenidos por presunto robo a comercio, para después seguir el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.